عاجل: وزارة الصحة المصرية تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ووفاة جديدة بالجيزة

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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا والتي ثبتت إيجابية تحاليلها، وتشمل 4 حالات لأشخاص أجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و 42 مصرياً من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات التقصي التي تُجريها وزارة الصحة ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن مصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

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وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 42 حالة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 7 حالات وفاة.

وأضاف مجاهد أن الوزارة لم ترصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.