بينها ارتداء القفازات والكمامات بشكل مستمر.. “الصحة العالمية” تحذر من السلوكيات الخاطئة

Advertisements

انتقد الدكتور وائل صفوت مستشار منظمة الصحة العالمية، ارتداء القفازات والكمامات لوقت طويل دون الحاجة إليها، واصفها بأنها “سلوكيات خطأ” وعلى من يرتدي القفازات أن يكون يتعامل مع احتمالية للعدوى بشكل مستمر مثل النقود أو المرضى أو القمامة، ويتم خلعها فور الانتهاء والتخلص منها بشكل صحيح.

وأكد صفوت، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباحك مصري”، على زيادة أعداد الإصابات حسبما ذكر رئيس منظمة الصحة العالمية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والتوعية أهم خطوة للتصدي لانتشار الفيروس.

Advertisements

وأوضح أن الأزمة تكمن في أن الفيروس ينتشر بسرعة فائقة وهو ما يسبب إقبال كبير على المرافق الصحية في العالم موضحا أن 80% من حالات الإصابة تتعافى حتى بدون أي علاج، ونسبة قليلة تدخل المستشفيات والعناية.