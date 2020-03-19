عاجل.. “الأوقاف” تغلق دورات المياه في غير أوقات نظافة المساجد

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن غلق دورات المياه بالمساجد وأماكن الوضوء والكولديرات في غير أوقات نظافة المسجد، في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتي اتخذتها الحكومة لمواجهة الموقف.

وأكدت الوزارة، في بيان عنها، أنه على الأئمة والعاملين في المساجد غلق الأماكن المغلقة التي هي أكثر عرضة للعدوى، مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة والتعقيم لجميع المساجد، مهيبا بالمواطنين والمصلين بالتعاون مع العاملين مع الأوقاف.

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