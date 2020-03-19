وزيرة الصحة تستعرض الموقف الحالي بشأن الإصابة بـ”كورونا”

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قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عرضا بشأن الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19) في مصر، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، مؤكدة على أن هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.

وأكدت الوزيرة، على حالات الإصابة بالفيروس وصلت 17 حالة شخص مصري، و53 أجنبي، تم اكتشافها وظهرت على مدى الأسابيع الـ5 الماضية، موضحة أنه في الأسبوع الأول من شهر فبراير كان هناك حالة واحدة مصابة، وفي الأسبوعين الثاني والثالث من شهر فبراير لم تكن هناك أي حالات مصابة بالمرض، بينما كانت الحالات المصابة في الأسبوع الأول من شهر مارس 50 حالة، وفي الأسبوع الثاني من مارس 49 حالة، بينما في الأسبوع الثالث من الشهر في الفترة من 14-18 مارس كان عدد الحالات المصابة 115 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بهذا المرض إلى 210 حالات، حتى أمس.

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وأوضحت زايد، إجراءات تأخير انتشار الفيروس وخفض أعداد الإصابات حال الوصول إلى ذروتها، والإجراءات المتبعة بشأن الحجر الصحي وبرامج متابعة القادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وعمليات التطهير لكافة المنشئات وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.