“التموين” يحدد سعر أردب القمح بـ700 جنيه في 2020

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قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنها حددت أسعار القمح للعام 2020، على أن تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، موضحا أن ذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضي، مشيرًا إلى أن كميات القمح المخزون تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، مضيفا أن كميات السكر التمويني، وسكر استهلاك البلاد يكفى حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

وأوضح مصلحي، في بيان عنه، أن رصيد الزيوت بكافة أنواعها لديهم كميات تكفى لمدة تصل لنحو 5 أشهر، إلى جانب توافر الأرز الأبيض بكميات تكفي لمدة 4.6 شهر حتى 29 يوليو المقبل، مضيفا أن كميات الدواجن المجمد تكفي لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل، وتكفي كميات اللحوم الحية السوداني لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفى لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.

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