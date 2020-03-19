شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يومي الجمعة والسبت.

تفاصيل طقس الجمعة

أعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن طقس يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020، أن يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

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وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على شمال الصعيد، كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة الكبرى 18 08

الوجه البحري 18 09

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 13

شمال الصعيد 20 11

جنوب الصعيد 26 15

تفاصيل طقس السبت

أعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن طقس يوم السبت الموافق 21 مارس 2020، أن يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواجل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، إلى جانب نشاط حركة الرياح على جميع المناطق تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة الكبرى 19 09

الوجه البحري 19 09

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 12

شمال الصعيد 20 09

جنوب الصعيد 25 11