القومي للاتصالات يعلن منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية في هذه الحالة

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أعلن الجهاز القومي للإتصالات اتفاقه مع شركات المحمول في مصر، على تعزيز المعاملات الإلكترونية بتقديم عروض تحفيزية للمواطنين علي الخدمات التي تقدمها شركات المحمول، عند شحن رصيد الهاتف من خلال وسائل الدفع الالكترونية ومنها خدمات “كاش”.

حيث تقوم شركات المحمول بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدام الشحن عن طريق الوسائل الالكترونية.

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علي أن تكون هذه العروض لمدة شهر، مع مراعاة امكانية مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلاً على المواطنين في شحن رصيد المحمول دون الحاجة للخروج من المنزل للوقاية من كورونا، وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل والتعليم عن بعد، ولدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.