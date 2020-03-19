وزير التعليم يعلن إلغاء امتحان نهاية العام لـ 6 مراحل والاكتفاء ببحث

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلغاء امتحان نهاية العام للطلاب من 3 ابتدائى وحتى 2 إعدادى والاكتفاء ببحث، وفيما يتعلق بامتحانات نهاية العام، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدائل الامتحانات لهؤلاء الطلاب وهي كالأتي:

مرحلة رياض الأطفال (kg1 – kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي

سوف يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- حيث سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

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من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي

سوف يتم الغاء امتحانات الطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث “مشروع” لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسوف يكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث خلال شهرين من اليوم.

الشهادات العامة والدبلومات الفنية

سوف يتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب من مخاطر كورونا داخل لجان الامتحانات بالتعاون مع أجهزة الدولة.

الصفين الأول والثاني الثانوي

سوف يتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان من المقرر اجراؤه يوم 22 مارس 2020، إلى يوم 5 أبريل 2020، ويقوم الطلاب بتأديته من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وسوف يتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.