عاجل: التعليم تجتمع مع مسؤولي المدارس الخاصة لبحث مصروفات الترم الثاني واتجاه لإضافة 50% للسنة الدراسية المقبلة

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أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر عقد اجتماع يوم السبت القادم بين وزارة التربية والتعليم ومجموعة من مسؤولي المدارس الخاصة، لبحث وضع مصروفات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي.

وأكدت المصادر على أن اتجاه الوزارة يشير إلى إضافة 50% من قيمة أقساط الفصل الدراسي الثاني هذا العام لمصروفات السنة الدراسية في العام المقبل، وذلك لعدم استكمال الطلاب مدة الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والمحددة بـ 96 يوما دراسياً.

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الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عدم عقد امتحانات لطلاب مراحل النقل، واعتماد نجاحهم ونقلهم للمراحل التالية تلقائيا بعد تنفيذ أعمال بحثية.