درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20 مارس 2020 في مصر

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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الجمعة 20 مارس 2020، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20 مارس 2020:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 17

دمنهور 11 16

الإسكندرية 12 16

بلطيم 12 16

مطروح 11 16

السلوم 10 16

سيوة 08 19

بورسعيد 12 17

دمياط 12 16

الزقازيق 11 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 09 15

رأس سدر 12 18

نخل 08 15

نويبع 14 22

طابا 12 16

كاترين 04 10

الطور 13 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 24

الفيوم 09 19

بني سويف 09 20

المنيا 08 21

أسيوط 08 22

سوهاج 10 23

قنا 11 25

الأقصر 11 26

أسوان 13 27

أبوسمبل 14 27

الوادي الجديد 10 27

شلاتين 17 25

أبو رماد 18 24

حلايب 18 23

رأس حدربة 18 22