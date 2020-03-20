غرامة وتشميع.. “التنمية المحلية” تكشف عقوبات المخالفين لقرار الغلق

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أعلن مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، تطبيق قرار غلق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية، من الـ 7 مساء حتى الـ6 صباحا، أمام الجمهور على مستوى أنحاء الجمهورية حتى 31 مارس المقبل، لتقليل الاختلاط والتجمعات؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد قاسم أن أي منشأة ينطبق عليها قرار الغلق وستخالف القرار، ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية من غلق وتشميع، وتحرير محضر وغرامة رادعة، مشيرا إلى أنه بإمكان المطاعم ومحلات الكشري الاستمرار في تقديم الخدمة “دليفري”، خلال فترة الغلق.

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