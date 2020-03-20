“الصحة” تمنع المعامل الخاصة من إجراء تحاليل كورونا

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قررت وزارة الصحة والسكان، عدم السماح للمعامل الخاصة لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وطالبت إدارة العلاج الحر والتراخيص، مديريات الصحة بمطالبة إدارة العلاج الحر في المحافظات بعدم السماح للمعامل الخاصة بإجراء تحاليل فيروس كورونا.

يشار إلى أن مديرة المعامل المركزية في وزارة الصحة الدكتورة نانسي الجندي، أكدت حظر إجراء تحاليل فيروس كورونا داخل المعامل الخاصة، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون هناك إصابات ولا يجرى الإعلان عنها.

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وأوضحت أن الوزارة بحاجة إلى أن يكون هناك تبادل للمعلومات والبيانات بينها ومنظمة الصحة العالمية، بشأن الحالات المشتبه فيها وحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من أجل معرفة المخالطين للحالات المصابة بالفيروس.