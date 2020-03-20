تضرعوا بإخلاص.. “الأوقاف” تصدر بيانا بشأن صلاة الجمعة

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أعلنت وزارة الأوقاف، أنه لا حرج من أخذ بالرخصة، والصلاة في المنزل حتى صلاة يوم الجمعة تصلى ظهرًا في البيت، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن المواطن إذا أراد صلاة الجماعة فمن الممكن أن تصلى مع الأهل في المنزل.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان منها، إنه على المصابين بنزلات البرد عدم الذهاب إلى المسجد في هذه الأيام، كإجراء احتراوي، مؤكدة أن الأشخاص المصابين بالفيروس لا يجوز لهم الذهاب إلى المسجد، لما يترتب على ذهابه من ضرر بالغ للمحيطين به.

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وأكدت أنه من أراد الذهاب للمسجد فينبغي ألا يطيل وجوده أكثر من وقت الصلاة، مشيرة إلى أنه يفضل على المصلي أن يأخذ سجادة الصلاة الخاصة به، وأن يتجنب المعانقة والمصافحة.

وأصدرت وزارة الأوقاف تعليمات بشأن صلاة الجمعة، تضمنت:

المساجد التي بها ساحات مفتوحة يفضل أن تكون جميع الصلوات بالصحن، وتكون صلاة الجمعة بساحة المسجد. يجب ألا يزيد وقت خطبة الجمعة على 15 دقيقة. الالتزام بموضوع خطبة الجمعة “الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر وعدم الانسياق خلف الشائعات”. التضرع إلى الله بصدق وإخلاص لرفع البلاء.