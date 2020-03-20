مقترح برلماني لتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه بسبب كورونا

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قدَّمت النائبة إيفلين متى بطرس عضو بالبرلمان، مقترحًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء “الكهرباء والمالية والتخطيط”، لمنح المواطنين تسهيلات؛ للتخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا.

وأشادت النائبة بقرارات الحكومة لدعم الاقتصاد والقطاعات المتضررة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، من بينها تخصيص 100 مليار جنيه؛ لتخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية المتضررة.

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وأكدت أنه علينا أن نأخذ في اعتبارنا الفئات التي ستتضرر جراء هذه الأزمة، إثر توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، مقترحة تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين على جميع المواطنين تخفيفًا عليهم.

وأشارت متى إلى أن المقترح الذي تقدمت به يتوافق مع توجيهات الدولة للتيسير على المواطنين، وأنه يتفق مع أحكام الدستور أيضًا.