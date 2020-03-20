الحكومة تعلن قرارين مهمين بشأن صرف معاشات المواطنين

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أعلن نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اتخذ قرارين مهمين، أمس، بشأن صرف المعاشات للمواطنين عبر مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر فضائية dmc، إن وزير الاتصالات وجه بفتح مكاتب البريد على فترتين صباحًا ومساءً، لتخفيف المعاناة عن كبار السن للحصول على المعاش، وتقليل الزحام، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وأضاف سعد أن من يريد الذهاب لمكاتب البريد سيحصل على المعاش من دون إجهاد، مؤكدا أن القرار الثاني هو توجيه الجهات المختصة بإجراء عمليات تطهير وتعقيم لماكينات الصرف الآلي؛ لمنع انتشار “كوورنا” بين المواطنين.