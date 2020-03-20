الأرصاد تحذر من برودة الطقس يوم غداً السبت مع احتمالية سقوط أمطار

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حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تحذير كافة المواطنين من طقس يوم غداً السبت في جميع أنحاء الجمهورية، بالرغم من أن يوم الغد سوف يكون هو أولى أيام فصل الربيع في مصر إلا أن الطقس لا يزال بارداً.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس يوم غداً السبت في القاهرة الكبرى سوف يكون بارد نهاراً على أن يكون شديد البرودة ليلاً، إضافة إلى كثافة الشبورة الصباحية بصفة عامة وعلى الطرق بصفة خاصة، فيما ستكون حركة الرياح معتدلة أو حتى خفيفة.

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وأشارت أيضاً إلى أن الوضع سوف يكون ذاته في بقية أنحاء الجمهورية ولكن مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة أو متوسطة على بعض الأنحاء، بينما ستكون حركة الملاحة البحرية مضطربة من خلال وصول ارتفاع أمواج البحر الأحمر إلى مترين ونصف على أن تصل ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى مترين كحد أقصى.

وإليكم الآن بيان درجات الحرارة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية يوم غداً السبت 21 مارس 2020:

القاهرة، 10 / 18.

طنطا، 10 / 17.

شبين الكوم، 10 / 17.

الإسكندرية، 12 / 18.

دمنهور، 11 / 18.

مرسى مطروح، 10 / 17.

بلطيم، 12 / 17.

سيوة، 7 / 18.

السلوم، 10 / 18.

دمياط، 12 / 17.

بورسعيد، 12 / 17.

الإسماعيلية، 9 / 18.

الزقازيق، 10 / 17.

العريش، 9 / 16.

السويس، 11 / 17.

رأس سدر، 12 / 18.

رفح، 9 / 15.

نويبع، 15 / 21.

نخل، 6 / 16.

سانت كاترين، 3 / 12.

طابا، 10 / 16.

شرم الشيخ، 14 / 21.

الطور، 13 / 21.

مرسى علم، 15 / 22.

الغردقة، 13 / 22.

بني سويف، 9 / 19.

الفيوم، 9 / 19.

أسيوط، 7 / 20.

المنيا، 7 / 20.

قنا، 10 / 22.

سوهاج، 9 / 21.

أسوان، 14 / 24.

الأقصر، 11 / 23.

الوادي الجديد، 10 / 23.

أبو سمبل، 14 / 26.

شلاتين، 18 / 26.

أبو رماد، 18 / 25.

حلايب، 20 / 24.

رأس حدربة، 19 / 23.

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