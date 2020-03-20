المصريون يطالبون بحظر تجول إجباري للوقاية من فيروس كورونا

حرص العديد من المواطنين على مطالبة الحكومة المصرية والهيئة العامة للقوات المسلحة بضرورة فرض حظر تجول إجباري، نظراً إلى حالة الاستهتار التي يتعامل بها معظم أفراد الشعب المصري حتى الآن بالرغم من تفشي وانتشار فيروس كورونا حول العالم بأكمله.
وشهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة تصدر هاشتاج “حظر تجول إجباري ينقذنا”، وذلك في إطار خوف العديد من المواطنين من استمرار التجمعات في الشوارع المصرية، مما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا في مصر بصورة أكبر في الأشهر القادمة.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراراً يوم أمس الخميس يتمثل في إغلاق كافة الأندية الرياضية إضافة إلى مراكز الشباب وأيضاً المطاعم والكافيهات والمقاهي والملاهي الليلية بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً حتى يوم 31 مارس المقبل من العام الحالي 2020.
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