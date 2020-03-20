ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في القليوبية إلى 7 حالات

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ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في محافظة القليوبية إلى 7 حالات اليوم الجمعة، بعدما استقبلت مستشفى حميات طوخ الحالة السابعة لسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً بعد عودتها من عملها في إحدى الفنادق السياحية.

وكتب النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:

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استقبلت مستشفى حميات طوخ حالة لسيدة عمرها 35 سنة من قرية سندبيس، وكانت تعمل في أحد الفنادق ويبدو أنها كانت مخالطة لأجانب، وفور التأكيد بإيجابية فيروس كورونا على الفور تم نقلها لمستشفى الحجر الصحي بغرب الإسكندرية وفحص كل المخالطين للحالة بقرية سندبيس.

وبعدها تم عمل كل الإجراءات لتعقيم مستشفى حميات طوخ وتأمينها حفاظاً على الجميع، وبذلك يصل إجمالي الحالات في محافظة القليوبية إلى 7 حالات، وهذا يؤكد على الجميع الإلتزام وعدم الإختلاط والبعد تماماً عن التجمعات.

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