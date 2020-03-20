عاجل.. طائرة خاصة لنقل مصاب أجنبي بفيروس كورونا في الجونة

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر اليوم عن اكتشاف حالة جديدة، مصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن سويسري، كان يقيم في إحدى فنادق منتجع الجونة شمال البحر الأحمر، وبإجراء الكشف عليه في مستشفي الجونة، الخاصة بشركة أوراسكوم تبين إصابته بفيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن المصاب ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وعقب الكشف عليه في المستشفى الخاص بالمنتجع، تم تحويله إلى مستشفى الحميات بمدينة الغردقة، ليمكث مدة بسيطة قبل أن يغادر إلى بلاده بالتنسيق مع السلطات السويسرية عبر طائرة خاصة.

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