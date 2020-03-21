“العربية”: “سانوفي” تبدأ تجارب علاج كورونا في إيطاليا.. والشركة: لدينا مصنعين في مصر

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أكد مراسل قناة العربية في إيطاليا، أن شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، بدأت في إجراء التجارب السريرية على علاج لفيروس كورونا في إيطاليا من خلال عقار “بلاكنيل” المخصص لعلاج الملاريا، مشيرًا إلى أن تلك النتائج مبشرة.

وكانت الدكتورة كريستيل صغبيني رئيس مجلسي إدارة شركة سانوفي مصر والسودان، أكدت أن الشركة لديها مصنعين في مصر لإنتاج ذلك العقار، إلا أنه حتى الآن لم يصرح باستخدامه، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مذيع برنامج “الحكاية” المقدم على فضائية “إم سي مصر”، أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة للتأكد من فاعلية العلاج، مشيرة على أنه تم عمل اختبارات لـ36 مريضًا بكورونا، وأظهر العلاج إشارات أولية عن فعالية الدواء في التعامل مع الفيروس.

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