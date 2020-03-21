“التعليم”: تفعيل “المدرسة الإلكترونية”.. إليكم الخطوات

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها بدأت في أولى خطوات تفعيل المنصة الإلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين “أونلاين”، جاء ذلك عقب تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وأوضحت الوزارة، أن المنصة الإلكترونية تستخدما في التعليم المجاني للطلاب عن طريق الموبايل أو التابلت أو أجهزة الكمبيوتر، وتبث من خلال المدرسة من شكلها المعروف “مباني وفصول وغرف أنشطة” إلى مدرسة افتراضية تستطيع الدخول إليها من أي مكان، وفي أي وقت، إليكم خطوات انضمام الطلاب إلى المنصة الإلكترونية:

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– أولا عليك تحميل أبلكيشن على الموبايل “edmodo” من “بلاي ستور” أو تحميله من “آب ستور” أو الدخول علي الموقع www.edomo.com.

– ثانيا التسجيل في البرنامج كطالب.

– ثالثا لا تقوم بتعبئة النموذج وقم بالضغط على “اضغط هنا” للدخول مباشرة.

– عليك التسجيل بالإيميل الخاص بك بالضغط على “sign in with google”.

– الضغط على my classes ثم الضغط على الدائرة الصفراء ذات العلامة “+” وكتابة كود الصف أو المادة.