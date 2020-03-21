وزيرة الصحة: “لو فشلنا في مواجهة كورونا هيكون بسبب عدم التزام الناس”

Advertisements

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على توفير الحكومة كافة الاستعدادات للوقاية من فيروس “كورونا المستجد”، بينها الكمامات والقفازات وغيرها، مشيرة إلى أن ذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لتقليل عدد الإصابات اليومية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الوضع لحظة بلحظة.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، عبر شاشة “MBC مصر”، أمس: “لو فشلنا هيبقى لأن الناس مخدتش الاحتياطات الواجبة، لأننا قلنا تباعدوا وهم أصروا ينزلوا، مفيش طاقة لأي دولة مهما كانت قدرتها المالية، إنها تعمل مستشفيات تستوعب البشر في حالة حدوث تفشي، ومفيش قوة بشرية في أي دولة تشتغل على ده.. نعمل على تقليل منحنى الإصابات حتى يمر الأمر بسلام، الدولة تبذل مجهودًا غير طبيعيًا، ونعمل لمدة 24 ساعة يوميًا”.

Advertisements