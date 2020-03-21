هالة زايد: “يوميا على الأقل 15 حالة إصابة بكورونا راجعين من العمرة”

Advertisements

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن 30 حالة جديدة بفيروس كورونا، ضمن الحالات الـ46 أصيبوا أمس، كانوا لأشخاص قادمين من العمرة، مضيفة أنه كل يوم مش أقل من 15 حالة من العمرة وأتمنى نلتزم ونقعد في البيت 15 يوما.

وأضافت “زايد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، عبر شاشة “MBC مصر”: “هناك طبيب وممرضة شُفيا اليوم، وكل الأطقم الطبية أبطال، ومازالت هناك بعض الحالات الإيجابية للمسعفين، كلهم أبطال وأسرهم أبطال، ولا يقصرون لحظة في خدمة بلدهم”.

Advertisements