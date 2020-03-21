“السكك الحديدية” للمواطنين: “متركبوش مواصلات إلا في الضرورة القصوى”

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ناشد المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالحرص على الابتعاد عن ركوب المواصلات إلا للضرورة القصوى فقط، قائلا: “يا حضرة المواطن لو مش رايح مشوار مهم متركبش مواصلات، سيب المواصلات للضرورة، خليك في بيتك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا”.

وأضاف سامي، في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الهيئة بدأت في التعامل مع أزمة “كورونا” بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ برئاسته تتكون من كل القطاعات والإدارات، مضيفا أن الهيئة تتعامل يوميًا مع مليون راكب و47 ألف عامل وموظف في السكك الحديدية، موضحا أن جاري عمل حملات توعوية، ووضع منشورات للجمهور، كما تم توزيع كمامات ومطهرات على كل موظفي شبابيك حجز التذاكر، وكل من له تواصل مباشر مع الجمهور، موضحًا أن 3500 عربة وجرار يتم تطهيرهم يوميًا.

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