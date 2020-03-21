“الكنيسة الأرثوذكسية”: غلق جميع الكنائس والخدمات الطقسية

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أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا بشأن غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، مؤكدة أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني لمناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت أنه في إطار إرشادات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن الانتشار السريع للفيروس في مختلف دول العالم، وبينها بلادنا العزيزة مصر، التي يبذل مسؤولوها قصارى جهدهم في سبيل احتواء الوباء، الذي يعد أكبر أزمة صحية خطيرة نواجهها منذ مئات السنين.

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