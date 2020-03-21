“زيادة باقات الإنترنت”.. خطة شركات الاتصالات لمواجهة كورونا

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أعلنت شركات الاتصالات العاملة في مصر، عدد من التوجيهات من أجل دعم مجالات العمل والدراسة جراء انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في إطار خطة الدولة للحد من انتشاره واتباع تدابير وقائية للموظفين تجنباً لنقل العدوى.

وأكدت وزارة الاتصالات، الاتفاق مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر على زيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% لكافة المستخدمين لدعم إتاحة التعليم عن بعد والعمل من المنزل، موضحة أن تكلفة هذه الزيادة تبلغ 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

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وأضافت الوزارة، أنه جرى الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي المحمول، على تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، تكون العروض عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيا).

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن يمنح العميل 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.

كما أكدت شركة أورنج مصر، اتباع حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار المرض وذلك باتباع أقصى التدابير الصحية، موضحة أنها ركبت أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة لها لكي يستخدمها الموظفون باستمرار لتقليل خطر الإصابة، وكذلك بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في منافذ البيع حرصاً منها على سلامتهم وسلامة العملاء، وعقمت جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية بالإضافة إلى توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية، إلى جانب وقف رحلات العمل إلى الخارج وتقنين الرحلات الداخلية وذلك حتى نهاية مارس الحالي كنوع من الإجراءات الاحترازية.

وفي ذات السياق أوضحت شركة فودافون عدد من الإجراءات، ومنها وقف السفر للأماكن التي بها إصابات معلنة، مؤكدة على تجنب المشاركة في أي مؤتمرات أو اجتماعات في الأماكن التي بها إصابات معلنة، كما أطلقت الشركة حملات توعية بين الموظفين عن كيفية الوقاية من الڤيروس مع تشجيع الموظفين على العمل من المنزل حال إصابتهم بأي من أعراض البرد أو الانفلونزا كإجراء وقائي، إلى جانب التأكيد على موظفيها ارتداء الكمامات للموظفين المتواجدين في منافذ البيع المطارات والأماكن السياحية (نظرا لوجود مسافرين من جنسيات متعددة).

وفي نفس الإطار اتبعت المصرية للاتصالات، نفس الإجراءات السابقة، كما أنها ضاعفت شركات الاتصالات الأربع باقات موظفيها لدعمهم في العمل من المنزل، بالإضافة إلى ذلك قامت شركات الاتصالات بإضافة كلمة “stay safe” بجانب علامة الشبكة على الهواتف المحمولة لتذكير عملاءها بالبقاء في المنزل.