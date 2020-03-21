بعد صيدها في برج رشيد.. معلومات عن “شيطان البحر”

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أطلقوا عليها “شيطان البحر” بسبب لونها الأسود وقرنيها، صباح أمس، تفاجئ مجموعة صيادين في برج رشيد في محافظة البحيرة، بمجموعة من أسماك شيطان البحر تملأ شاطئ للقرية، بعد نجاح أحد مراكب الصيد في اصطيادها، يرصد التقرير التالي معلومات عن “شيطان البحر”:

تتميز تلك السمكة بأنها أحد الأسماك الغضروفية التابعة لنوع الشفانين العقابية لها جناحين الصدريين بارزين من الأمام، وفي مقدمة الرأس قرنين، كما أنها تعيش في المناطق الأستوائية وشبهها والبحيرات والمحيطات، وتمتلك أكبر دماغ سمكي عالميا، كما أن ليس لها أسنان وتعتمد على الصفائح الصغيرة في انتشال العوالق من الماء الذي يمر عبر فمها أثناء السباحة.

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ورغم أنها مسالمة ولكن ينصح بعدم ملامستها خلال السباحة لكنها تكون خطرة عند المهاجمة وتمتلك شوكة سامة في نهاية ذيلها تستخدمها نادرا للدفاع عن نفسها عند الهجوم عليها، ومن أشهر حوادثها فقتلت تلك الأسماك ستيف إيروين صائد التماسيح الأسترالي الشهير في 2006 بعدما وخزته بقوة في قلبه، وعندما حاول نزع تلك الشوكة أصيب بالنزيف وتوفى إثره.

وتتكاثر تلك الأسماك ببطئ وتعيش أعمار طويلة، كما أنها تتميز بقفزات لها خارج الماء تستخدم فيها أجنحتها في التحليق لثوان.

تتعرض أسماك شيطان البحر إلى مخاطر عدة منها الصيد الجائر، إذ تحظى بقيمة اقتصادية كبيرة في الأسواق العالمية بفضل خياشيمها التي تتكون من نسيج شبيه بالأسفنج وتستعمل في الأدوية الصينية.