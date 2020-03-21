تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب انخفضت نحو 3 جنيهات في الجرام، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، مقارنة بأسعار أمس،

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع ليسجل اليوم 675 جنيهًا مقابل 678 جنيها أمس، موضحاأن سعر جرام 18 بلغ 578.5 جنيه فيما وصل جرام 24 نحو 771.4 جنيه، والجنيه الذهب 5400 جنيه.

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وعلى المستوى العالمي أغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة 1.86% مع نهاية تعاملات أمس نهاية الأسبوع،في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس عند 1498.6 دولار للأونصة.