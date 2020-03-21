بعد إيقاف صلاة الجماعة.. تعديل صيغة الآذان في جميع المساجد

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أوضحت وزارة الأوقاف، أنه سوف ستم تعديل الآذان لمدة أسبوعين، جاء ذلك على خلفية إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية:

“اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر

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اللهُ أكبر.. اللهُ أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رِحَالكم

الله أكبر.. الله أكبر

لا إله إلا الله”.

وأكدت الوزارة، أن ذلك القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بسبب المخاطر الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المتحور “كوفيد 19” وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.