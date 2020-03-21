جهاز حماية المنافسة يقرر إحالة أكبر سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة

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اتخذ مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قراراً في غاية الأهمية اليوم السبت، وذلك تجاه بعض كبار سماسرة الدواجن على هامش بعض المخالفات المرتكبة من جانبهم في الفترة الماضية بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بصفة رسمية أنه قرر إحالة بعض كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة، بسبب المخالفات المرتكبة من حقهم فيما يتعلق بتثبيت سعر كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه المخالفات تتمثل في فرض أسعار احتكارية على كافة المُربين، مما أدى بالتالي إلى خروج العديد من المُربين من الأسواق بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضوا لها على إثر هذه المخالفات.

وشدد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة على أن المخالفات المرتكبة من طرف سماسرة الدواجن أدت مباشرة إلى نقص سلع الدجاج الأبيض في الأسواق، وهو الأمر الذي ينتج عنه مباشرة حرمان المواطن المصري أولاً من هذه السلع ومن ثم زيادة أسعارها عند توفرها في الأسواق.

وأضاف المجلس أيضاً أن هذه المخالفات لا تُعتبر الأولى من طرف سماسرة الدواجن، حيث سبق وأن تم تحريك دعوى قضائية ضد هؤلاء السماسرة في عام 2017 بسبب قيامهم برفع الأسعار وقتها على المُربين، مما أدى وقتها إلى خروجهم أيضاً من السوق بعد تراكم الديون المالية عليهم إضافة إلى نفس النتائج التي تحدث حالياً.

وأوضح المجلس أن هناك دعوى قضائية أخرى تم تحريكها ضد سماسرة الدواجن في عام 2013 من طرف إحدى الشركات التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وتم تحريك هذه الدعوى لنفس الأسباب التي يسعى من خلال سماسرة الدواجن إلى احتكار السلع وزيادة أسعارها مما ينتج عنه حدوث أزمة في الشارع المصري.

وفي ختام البيان الرسمي الصادر عن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، شدد مجلس الإدارة على أنه لن يتهاون تحت أي ظرف من الظروف في التصدي لمثل هذه الأعمال الاحتكارية التي حرمان المواطنين من توفر السلع في الأسواق بهدف رفع الأسعار بعدها.

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