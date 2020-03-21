قرار رئاسي بتعيين محمد عوض تاج الدين مستشاراً للرئيس لشؤون الصحة والوقاية

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أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس جمهورية مصر العربية قد أصدر قراراً رسمياً اليوم السبت يتمثل في تعيين محمد عوض تاج الدين في منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وأشار أيضاً إلى أن رئيس الجمهورية قد اجتمع اليوم مع محمد عوض تاج الدين على هامش صدور ذلك القرار، من أجل الحديث عن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد في الوقت الحالي إثر استمرار انتشار فيروس كورونا.

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يُذكر أن محمد عوض تاج الدين كان يشغل في السابق منصب وزير الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية.

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