نصائح هامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال السحب من ماكينات الصراف الآلي

Advertisements

حرص العديد من الأطباء حول العالم إلى توجيه نصائح في غاية الأهمية إلى الناس جميعاً، وذلك بخصوص الطريقة الأمثل من أجل التعامل مع عمليات السحب والإيداع التي تتم بصورة يومية عبر ماكينات الصراف الآلي.

ويعيش المواطنون بصفة عامة سواء في مصر أو حتى في كافة أنحاء العالم في الوقت الحالي على وقع حالة من الخوف والهلع، بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بشكل لا مثيل له على الإطلاق.

Advertisements

ولعل ما زاد أكثر من حالة الخوف والهلع أن ذلك الفيروس الخطير والقاتل ليس له علاج حتى هذه اللحظة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه قادر حتى على القضاء على البشرية بأكملها بحسب قدرة تحمل كل إنسان عن الآخر.

ويستطيع ذلك الفيروس القاتل الانتقال إلى جسم أي إنسان في حالة ملامسة أي سطح معدني غير نظيف، وذلك يشمل بدون أدنى شك ماكينات الصراف الآلي التي يتعامل معها الملايين من المواطنين بصورة يومية.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أهم النصائح التي يجب إتباعها من أجل التعامل مع عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، حيث تتمثل هذه النصائح على النحو التالي:

يجب أن يقوم المواطن بغسل يديه بصورة جيدة سواء قبل استخدام ماكينة الصراف الآلي أو حتى بعدها مباشرة.

لابد من تطهير بطاقة الائتمان التي يتم استعمالها في ماكينة الصراف الآلي بعد كل مرة يتم استخدام فيها البطاقة، كما يجب أيضاً أن يتم تطهير المحفظة التي يتم فيها وضع هذه البطاقة.

يجب على كل مواطن أن يختار ماكينة الصراف الآلي الأقرب من منزله قدر الإمكان لتقليل إمكانية الإصابة بفيروس كورونا.

لابد على كل مواطن أن يرتدي كمامة واقية على الفم والأنف إضافة إلى قفازات طبية أثناء عملية السحب والإيداع من ماكينة الصراف الآلي.

يجب على كل مواطن تفادي الوقوف في الزحام أمام ماكينة الصراف الآلي، مع ضرورة الابتعاد بمسافة 2 متر على الأقل بين كل مواطن يقف أمام الماكينة.

لابد على كل مواطن أن يقوم بتطهير الأسطح التي يضغط عليها على ماكينة الصراف الآلي بواسطة منديل معطر.

يجب على كل مواطن عدم لمس الوجه تماماً تحت أي ظرف من الظروف أثناء استخدام ماكينة الصراف الآلي.

لابد من وضع الأموال مباشرة في حقيبة صغيرة أو المحفظة التي يمتلكها كل مواطن دون لمسها باليد تماماً.

يجب على كل مواطن أن يقوم بخلع القفازات الطبية التي كان يرتديها فور نهاية عملية السحب والإيداع من ماكينة الصراف الآلي، مع ضرورة رمي هذه القفازات في سلة المهملات مباشرة وعدم التفكير مطلقاً في استخدامها من جديد.

لابد من تطهير اليدين جيداً بعدها بواسطة الكحول ثم خلع الكمامة الطبية ومن ثم رميها أيضاً في سلة المهملات.

يجب على كل مواطن أن يقوم بغسل يديه بصورة جيدة عقب العودة مباشرة إلى المنزل قبل فعل أي شيء آخر، ثم يجب عليه خلع الملابس وغسلها جيداً.

لابد من تطهير الأموال التي قمت بسحبها عبر كحول خفيف ومن ثم وضع هذه الأموال تحت أشعة الشمس لبعض الوقت.

إقرأ أيضاً: البنك المركزي يعلن إتاحة فرصة الاشتراك إلكترونياً من المنزل في الإنترنت البنكي