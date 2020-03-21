مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع المياه الإثنين المقبل لمدة 14 ساعة .. تعرف على المناطق

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة بصفة رسمية اليوم السبت عن قطع المياه عن عدة مناطق في العاصمة في يوم الإثنين المقبل، وذلك لمدة 14 ساعة كاملة في إطار أعمال التصليح التي تقوم الشركة في المناطق المذكورة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان رسمي لها اليوم أن قطع المياه سوف يكون انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً في يوم الإثنين المقبل، على أن يستمر حتى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الذي يليه مباشرة أي بعد منتصف الليل من يوم الإثنين.

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وأشارت أيضاً إلى أن المناطق التي سوف يتم قطع المياه عنها طيلة تلك المدة تتمثل على النحو التالي:

شارع عثمان بن عفان / العزب بمسترد / شارع نخلة المطيعي / أرض الجولف / ميدان الإسماعيلية / ترويمف / منطقة ألماظة / مستشفى الجلاء العسكري / قاعدة ألماظة العسكرية.

وشددت شركة مياه الشرب بالقاهرة على أن قطع المياه عن كافة هذه المناطق يأتي بسبب القيام بأعمال لحام الخاصة بخط مياه قطر 900 مم المتواجد في شارع الحرية مع تقاطع شارع عمر المختار في منطقة مسترد.

يُذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة سبق وأن تعرضت إلى العديد من الانتقادات اللاذعة من طرف كافة المواطنين في الشارع المصري في الأيام الماضية، وخاصة بسبب طيلة مدة قطع المياه عن معظم الأنحاء بسبب عكارة مياه نهر النيل إثر المنخفض الجوي الذي مر على البلاد وأدى إلى سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول على جميع الأنحاء، وهو الأمر الذي تسبب وقتها في قطع المياه لمدة وصلت إلى 3 أيام تقريباً.

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