4 حالات يجب عليك فيها الذهاب إلى مستشفى الحميات لفحص كورونا

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نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافًا كشفت فيه عن الحالات التي يجب الاتصال بالخط الساخن المخصص لفيروس “كورونا” 105، أو التوجه إلى أقرب مستشفى الحميات.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تتشابه مع أعراض البرد “الإنفلونزا الموسمية”كالرشح وارتفاع الحرارة والسعال وضيق التنفس، موضحة أنه في هذه الحالة يفضل البقاء بالمنزل والراحلة التامة، وعدم الخروج.

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وأوضحت أنه عند الشعور بالأعراض التالية يرجى الاتصال بالخط الساخن، أو التوجه لمستشفى الحميات:

عند العودة من خارج البلاد، خلال 14 يومًا، خصوصا المناطق المنتشر فيها فيروس كورونا. إذا كان أحد العاملين بالسياحة والسفر وظهرت الأعراض. عند مخالطة الحالات الإيجابية وظهور الأعراض. إذا كان أحد العاملين في الرعاية الصحية “أطباء أو تمريض” وظهرت الأعراض.