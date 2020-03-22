لعمال اليومية.. طرق الحصول على منحة 500 جنيه من القوى العاملة

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منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. بدأت وزارة القوى العاملة في صرف المنحة من أجل رفع العبء عن كاهل العمالة اليومية، في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس “كورونا”.

ونستعرض طرق الحصول على المنحة كالتالي:

الاتصال على رقم 01212201303 التابع لوزارة القوى العاملة. إرسال رسالة عبر واتساب على الرقم نفسه للاستفسار عن كيفية التسجيل والحصول على المنحة. الذهاب للمديرية التابع لها العامل للحصول على البيانات الكاملة لتحويل المبلغ. تسجيل العمالة غير المنتظمة، وغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة على الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg. التوجه لمكتب البريد التابع لمحل الإقامة لصرف المنحة أو الاستفسار عنها. يستفيد من المنحة 300 ألف عامل من “عمال اليومية”.

الفئات المستفيدة من المنحة:

العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات. ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق. الفئة المسجلة المستحقة التي حصرت ضمن حملة حماية. العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجًا.