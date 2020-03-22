“النقل”: لا يمكن وقف المترو والقطارات.. وتوزيع كمامات مجانا يوميا

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أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن الوزارة تعمل على تطهير وتعقيم القطارات والمحطات؛ من أجل التصدي لفيروس كورونا بمساعدة الجيش.

وقال وزير النقل، في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا يمكن وقف مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، لخدمة 3.6 مليون مواطن يوميًّا؛ مؤكدا أن عمليات التطهير تحدث ثلاث أو ست مرات يوميًّا.

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وأكد الوزير أن شركة “فارما ميدكل” للمستلزمات الطبية تقدم 8 آلاف كمامة مجانًا يوميًّا، يوزع منها 3 آلاف في المترو، و3 آلاف في السكة الحديد، وألفان على العمال.