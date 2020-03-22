تتجاوز معدلاتها.. “الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

Advertisements

أعلن مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لمدة 72 ساعة، بدءا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

وقال شاهين إن درجات الحرارة تسجل اليوم 21 درجة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وستكون يوم الاثنين 29 درجة على القاهرة، والصعيد 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، مؤكدا أنها ستصل إلى 26 درجة على القاهرة يوم الثلاثاء، و22 درجة على السواحل الشمالية، و35 على جنوب الصعيد.

Advertisements

وأكد وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.