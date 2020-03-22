لا داعي للقلق.. “التموين” تعلن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

Advertisements

أعلن المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، توافر الخامات والسلع، مشيرا إلى أن سلاسل الإنتاج في مصر موجودة لمدة لا تقل عن 4 أشهر.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسكر والأرز والزيت لا تقل كمياته عن 4 أشهر داخل البلاد، موضحا أن الدواجن المجمدة واللحوم تكفي لما بعد عيد الأضحى.

Advertisements

وأضاف أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، يتواصل بشكلٍ دائم مع أصحاب السلاسل التجارية؛ لسؤالهم عن معدلات إقبال المواطنين والشراء، مؤكدا: “معدلات الشراء عادت لطبيعتها مرة أخرى بعد الإقبال الشديد من المواطنين”.