منها زيادة علاوة المعاشات.. 5 قرارت عاجلة من السيسي للحكومة

Advertisements

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال لقائه عددًا من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية في قصر الاتحادية، زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات؛ لتكون 14% من السنة المالية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي إنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

Advertisements

كما أعلن الرئيس السيسي وقف ضريبة الأطيان، لمدة عامين، وخصص الرئيس 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة.

وأعلن الرئيس شمول مبادرة التمويل السياحي لتمويل مصروفات الفنادق بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه.

كان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى، اليوم، في قصر الاتحادية عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.