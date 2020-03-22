ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بسبب تخزين المواطنين وسوء حالة الطقس مؤخراً

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كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة عن أنباء غير سارة على الإطلاق للشارع المصري اليوم الأحد، وذلك بخصوص أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية مع بداية الأسبوع الحالي.

وأكد عبد العزيز السيد خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن أسعار الدواجن والبيض ارتفعت بشكل واضح للغاية في كافة الأسواق المحلية مع بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع مثلاً في الأسبوع الماضي.

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وأشار أيضاً إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض على حد سواء هو المواطن المصري الذي قام بشراء الدواجن بكثرة من أجل تخزينها في الأيام الماضية، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وشدد عبد العزيز السيد في حديثه على أن ذلك السبب لا يُعتبر الوحيد، بل إن سوء حالة الطقس في كافة أنحاء الجمهورية الأسبوع الماضي كانت من ضمن الأسباب التي ساهمت في هذه القفزة في الأسعار، نظراً لأن المزارع لم يتمكن من نقل الدواجن والبيض إلى المتاجر بسبب تعطل حركة السير على الطرقات.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن سعر كيلو الدواجن في المزارع أصبح يتراوح ما بين 30 و31 جنيهاً، وذلك على الرغم من أنه كان 26 جنيهاً فقط في الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 36 جنيهاً بعكس ما كانت عليه في الأسبوع الماضي حيث بلغ سعرها 31 جنيهاً فقط.

وأوضح عبد العزيز السيد أن سعر كرتونة البيض بات يتراوح ما بين 40 و42 جنيهاً بعد أن كانت 31 جنيهاً فقط في الأسبوع الماضي، بينما أصبح سعر الكتكوت يتراوح ما بين 13 و15 جنيهاً.

وفي ختام تصريحاته، شدد عبد العزيز على أن إنتاج مصر من الدواجن سنوياً يصل إلى 1.6 مليار طائر، وهو الإنتاج الذي يضمن الاكتفاء الذاتي للدولة بنسبة 95%.

ويُدرك الشارع المصري جيداً العواقب من وراء انتشار فيروس كورونا والذي أدى إلى تكالب معظم المواطنين على شراع السلع والمنتجات وتخزينها، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار تدريجياً.

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