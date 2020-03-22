البيئة تحذر المواطنين من الأتربة وسرعة الرياح حتى يوم غداً الإثنين

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حرصت الإدارة المركزية لنوعية الهواء التابعة لوزارة البيئة على تحذير المواطنين من الأتربة إضافة إلى سرعة الرياح التي ستشهدها كافة أنحاء الجمهورية حتى يوم غداً الإثنين.

وأكدت الإدارة المركزية لنوعية الهواء على أن سرعة الرياح على كافة أنحاء الجمهورية سوف تتراوح ما بين 1.3 متر في الثانية وهي السرعة الصغرى، و10.9 متر في الثانية وهي السرعة العظمى.

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وإليكم الآن نوعية الهواء حتى يوم غداً الإثنين في كافة أنحاء الجمهورية بحسب الإدارة المركزية لنوعية الهواء:

القاهرة الكبرى / سوف تكون نوعية الهواء سيئة للغاية وخاصة في الليل بسبب تركيز الملوثات في الجو.

الصعيد / سوف تكون نوعية الهواء متوسطة على محافظة أسوان فقط لا غير، فيما ستكون نوعية الهواء سيئة على بقية المحافظات الأخرى مثل الأقصر وقنا وبني سويف وسوهاج وأسيوط والفيوم وأخيراً المنيا، على أن تكون هناك شبورة مائية ذات كثافة عالية في الصباح في كافة محافظات الصعيد.

الدلتا / سوف تكون نوعية الهواء متوسطة على محافظتي دمياط والمنصورة فقط لا غير، فيما ستكون نوعية الهواء سيئة على بقية المحافظات الأخرى مثل الزقازيق وكفر الشيخ والمحلة وبلبيس وشبين الكوم والبحيرة وأخيراً كفر الزيات، على أن تكون هناك شبورة مائية ذات كثافة عالية في صباح في كافة محافظات الدلتا.

القناة وسيناء / ستكون نوعية الهواء متوسطة على محافظتي الإسماعيلية إضافة إلى بورسعيد فقط لا غير، فيما ستكون نوعية الهواء سيئة على بقية المحافظات الأخرى مثل شمال سيناء والسويس وأخيراً جنوب سيناء، على أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح سوف تعمل على خفض الرؤية الأفقية على الطرقات.

الساحل الشمالي / ستكون نوعية الهواء سيئة على محافظة الإسكندرية فيما ستكون نوعية الهواء جيدة على محافظة مرسى مطروح، على أن تكون هناك رياح نشطة محملة بالرمال والأتربة على جميع المناطق المكشوفة في محافظة مرسى مطروح.

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