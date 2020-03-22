تعرف على القواعد الجديدة بشأن توصيل الكهرباء لكافة العقارات

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كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الأحد بصفة رسمية عن القواعد والضوابط الجديدة من أجل توصيل الكهرباء إلى كافة العقارات، سواء كان قانوني أو سارق للتيار الكهربائي أو حتى مخالف.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن أي عقار مخالف أو سارق للتيار الكهربائي سوف يتم تركيب له عدادات كودية بصفة مؤقتة، وذلك حتى يتم الإعلان عن الضوابط المنظمة لتركيب العدادات في هذا النوع من العقارات.

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وأشار أيضاً أن مجلس إدارة الجهاز قد وافق في ضوء أحكام قانون الكهرباء رقم 78 الصادر عن سنة 2012 على تحديث الدليل الخاص بتوصيل الكهرباء إلى المنشآت السكنية، حتى يلجأ إليه كل شخص يطلب توصيل الكهرباء إلى المنشأة التي يتواجد بها.

وشدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن ذلك الدليل سوف يكون سارياً اعتباراً من اليوم الأحد، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سوف يتم مراجعة القيمة الخاصة بالتكلفة النمطية لتوصيل الكهرباء بعد مرور كل عامين، فيما سوف يتم مراجعة القواعد الخاصة بتوصيل الكهرباء بعد مرور كل 5 سنوات.

وإليكم الآن الإجراءات التي يجب على العقار المخالف أو سارق التيار الكهربائي أن يتبعها من أجل توصيل الكهرباء:

يجب على المواطن الراغب في توصيل الكهرباء أن يتجه إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء في المنطقة التي يتواجد بها.

لابد بعد ذلك من تقديم طلب توصيل الكهرباء إلى المنشأة السكنية التي يُقيم فيها المواطن بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة.

يجب على المواطن أن يقوم بعد ذلك بتسديد المبلغ الخاص بالمعاينة، والذي تصل قيمته إلى 21 جنيهاً فقط على كل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو حتى إدارية داخل المنشأة، فيما يكون الحد الأقصى لمبلغ المعاينة هو 211 جنيهاً على المنشأة الواحدة.

سوف يتوجه مسؤول شركة الكهرباء بعد ذلك من أجل معاينة المنشأة أو الوحدة المراد توصيل الكهرباء لها، ثم إعداد بيان يشمل تكلفة عملية التوصيل.

تقوم شركة الكهرباء بعد ذلك بإعداد إجمالي تكلفة عملية توصيل الكهرباء إلى المنشأة أو الوحدة مع تحديد أسلوب السداد.

يجب على المواطن بعد ذلك أن يقوم بسداد إجمالي تكلفة عملية توصيل الكهرباء في مقر الشركة.

يتوجه مسؤول شركة الكهرباء بعد ذلك إلى المنشأة أو الوحدة من أجل توصيل الكهرباء إليها في أسرع وقت ممكن.

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