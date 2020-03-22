هيئة الدواء المصرية تنفي استخدام دواء الملاريا من أجل علاج مرضى فيروس كورونا

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حرصت هيئة الدواء المصرية على توعية كافة مواطني الشعب المصري من خلال نفي جميع الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية استخدام دواء الملاريا من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن كل الأخبار الواردة بشأن استخدام دواء الملاريا من أجل علاج مرضى فيروس كورونا، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن المواطنين يجب عليهم الابتعاد تماماً عن استخدام ذلك الدواء الخاص بعلاج الملاريا وأمراض أخرى في حالة الإصابة بفيروس كورونا، نظراً إلى الآثار الجانبية الضارة التي سوف تلحق بالمواطن في حالة استخدامه لذلك الدواء.

وشددت هيئة الدواء المصرية على أن كل مواطن يجب عليه إتباع الإرشادات الصادرة فقط من وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية، وذلك في حالة أراد المواطن معرفة أي معلومات عن فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أيضاً أن المركب الهيدروكسي كلوروكين الذي يتم استخدامه من أجل علاج أمراض الملاريا والتهاب المفاصل إضافة إلى الذئبة، ليس له أي علاقة تماماً بالقضاء على فيروس كورونا.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد بصفة رسمية حتى هذه اللحظة أي دواء على الإطلاق من أجل القضاء على فيروس كورونا، وذلك سواء كان علاجاً فعالاً للقضاء على الفيروس بصفة نهائية أو حتى لقاحاً من أجل الوقاية من ذلك الفيروس القاتل والخطير.

ولا تزال كافة المؤسسات الطبية في كافة أنحاء العالم تعمل جاهدة بكل قوتها على مدار الأسابيع الماضية، من أجل محاولة اكتشاف العلاج المناسب من أجل القضاء على فيروس كورونا، أو حتى اكتشاف اللقاح الذي يقي البشرية من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر بقوة حول العالم بأكمله.

وترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا بصفة يومية في كل دول العالم كما ترتفع أيضاً أعداد الوفيات من كبار السن، ولكن مع تباين الأرقام بين الدول وبعضها بحسب سرعة الانتشار.

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