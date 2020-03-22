رئيس الجمهورية يشيد بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس كورونا

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حرص رئيس جمهورية مصر العربية على الإشادة بالطريقة التي تعاملت بها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم بداية من شهر ديسمبر من العام الماضي 2019.

وأكد رئيس جمهورية مصر العربية خلال تصريحات له اليوم الأحد على هامش اللقاء الذي جمعه مع بعض سيدات مصر بمناسبة عيد المرأة والذي حضره رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة انتشار فيروس كورونا لم يسبق لها وأن حدثت تماماً على مر التاريخ.

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وأشار أيضاً إلى أن فيروس كورونا انتشر حتى هذه اللحظة في أكثر من 177 دولة حول العالم بأكمله، مما يؤكد حجم المعاناة التي طالت جميع دول العالم سواء الدول التي انتشر فيها الوباء بشدة أو حتى الدول التي تمكنت من احتواء انتشار ذلك الفيروس القاتل.

وشدد رئيس الجمهورية في حديثه على أن الأزمة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي لا تُعتبر مجرد أزمة صحية فحسب، بل باتت أزمة اقتصادية عالمية سوف تؤثر بصورة سلبية على جميع الدول على حد سواء.

وأضاف أيضاً أن الحكومة المصرية كانت حريصة على متابعة أزمة انتشار فيروس كورونا منذ البداية، وتحديداً منذ الوهلة الأولى إثر تفشي المرض في كافة أنحاء دولة الصين، حتى تكون مصر مستعدة لمواجهة ذلك الفيروس الخطير وفقاً للمعايير الدولية.

يُذكر أن جمهورية مصر العربية تُعد من أقل الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا حتى هذه اللحظة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن أعداد المصابين لم يتخطى حاجز 294 حالة فقط لا غير، فيما لم يتخطى حاجز الوفيات 10 حالات فقط لا غير.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على نجاح مجهودات الحكومة المصرية في احتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بعكس العديد من الدول الأخرى التي لم تتعامل مع ذلك الفيروس بمنتهى الجدية في بداية انتشاره، مما أدى إلى انتشاره بسرعة هائلة وراح ضحيته العديد من الأرواح مثل إيطاليا على سبيل المثال.

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