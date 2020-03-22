رئيس الجمهورية يؤكد عدم تخطي مصر محنة فيروس كورونا حتى الآن

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وجه رئيس جمهورية مصر العربية رسالة في غاية الأهمية إلى الشعب المصري، وذلك على هامش اللقاء الذي جمعه اليوم الأحد مع بعض سيدات مصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي شهد حضور العديد من وزراء الحكومة المصرية وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس جمهورية مصر العربية أن الشعب المصري يجب عليه أن يُدرك جيداً أن مصر لا تزال لم تعبر بعد هذه المحنة الصعبة المتمثلة في تفشي وانتشار فيروس كورونا، بالرغم من قلة أعداد المصابين والوفيات في مصر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

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وأشار أيضاً إلى أن الجميع يجب عليه مواصلة بذل الجهود في المرحلة القادمة من أجل محاولة احتواء ذلك الفيروس الخطير، وذلك سواء فيما يتعلق بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان أو حتى الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للقوات المسلحة إضافة إلى عناصر الشرطة من خلال الاستمرار في عمليات التطهير والتعقيم من أجل القضاء على ذلك الفيروس.

وشدد رئيس الجمهورية في حديثه على أن أزمة فيروس كورونا هي أخطر أزمة على الإطلاق تواجهها الحكومة المصرية على الإطلاق منذ عام 2013، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشعب المصري بأكمله تحمل منذ ذلك الوقت العديد من التحديات الصعبة واستطاع الوصول إلى النتيجة الحالية على كافة المستويات.

وأضاف أيضاً أن أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا لن يكون له أثراً سلبياً فقط على الاقتصاد المصري، وإنما سوف يكون الأثر السلبي الأكبر على الاقتصاد العالمي بصفة عامة في ظل توقف حركة التجارة العالمية وكافة أنشطة الحياة الأخرى منذ انتشار الفيروس.

وأوضح رئيس الجمهورية أن خطة الإصلاح الاقتصادي والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الأيام القليلة الماضية، كانت السبب الرئيسي وراء نجاح مصر في مواجهة هذه التداعيات الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس جمهورية مصر العربية على أنه يتمنى أن تخرج مصر سالمة من أزمة فيروس كورونا، ولكن ليس فقط على المستوى الاقتصادي.

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