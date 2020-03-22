تعرف على تفاصيل الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات التي أعلنها رئيس الجمهورية اليوم

Advertisements

أعلن رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية اليوم الأحد عن زيادة المعاشات بنسبة 14%، وهي الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات التي يتم تطبيقها في شهر يوليو من كل عام.

وأكد رئيس جمهورية مصر العربية خلال تصريحات له اليوم على هامش اللقاء الذي جمعه مع بعض سيدات مصر بمناسبة عيد المرأة المصرية بحضور مجموعة من الوزراء وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الزيادة سوف يتم تطبيقها لكافة أصحاب المعاشات في شهر يوليو من العام المالي المقبل.

Advertisements

ويبدأ العام المالي المقبل انطلاقاً من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020، علماً بأن الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات تكون 15% كحد أقصى بناءً على معدل التضخم بحسب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

يُذكر أن وزير المالية كان قد أعلن في الأسبوع الماضي عن زيادة مرتبات العاملين المخاطبين في الدولة بنسبة 7%، إضافة إلى زيادة مرتبات العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12%.

إقرأ أيضاً: رئيس الجمهورية يؤكد عدم تخطي مصر محنة فيروس كورونا حتى الآن