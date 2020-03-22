القوات المسلحة تنعي اللواء خالد شلتوت بعد وفاته متأثراً بفيروس كورونا

Advertisements

حرصت الهيئة العامة للقوات المسلحة على نعي اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد وفاته اليوم الأحد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت قناة “إكسترا نيوز” أن اللواء خالد شلتوت تعرض إلى الإصابة بذلك الفيروس القاتل أثناء مشاركته مع القوات المسلحة المصرية في مكافحة فيروس كورونا على مدار الأيام الماضية.

Advertisements

يُذكر أن الهيئة العامة للقوات المسلحة بدأت في عمليات التطهير والتعقيم لكافة مؤسسات الدولة المصرية إضافة إلى مختلف الشوارع، من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء الجمهورية.

إقرأ أيضاً: تعرف على تفاصيل الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات التي أعلنها رئيس الجمهورية اليوم