وزارة الصحة تصدر تعريفاً جديداً لاشتباه الإصابة بفيروس كورونا

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أصدرت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد 22 مارس 2020، تعريفاً جديداً لحالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفق التعريف الجديد لحالات الاشتباه بفيروس كورونا، فإنه يتم اعتبار المريض مشتبها به في حالتين: الأولى اجتماع أيًا من عناصر التعرض في التاريخ الوبائي مع أي من عناصر الأعراض الإكلينيكية، والثانية اجتماع الأعراض الإكلينيكية الثلاث.

عناصر التاريخ الوبائي:

1- تاريخ من السفر للمريض إلى/أو الإقامة في المجتمعات أو الدول التي تم الإبلاغ عن الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس، في غضون 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.

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2- مخالط مع الأشخاص الإيجابيين للفيروس في غضون 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.

3- مخالط مع المرضى الذين يعانون من الحمى أو أعراض الجهاز التنفسي من المجتمعات التي بها حالات مؤكدة بفيروس كورونا، مبلغ عنها في غضون 14 يومًا قبل ظهور المرض.

عناصر الأعراض الإكلينيكية:

1- الحمى (درجة حرارة 38 درجة مئوية) أو أعراض الجهاز التنفسي (الكحة أو ضيق التنفس).

2- خصائص أشعة الصدر

3- كانت خلايا الدم البيضاء طبيعية أو منخفضة، مع انخفاض الخلايا الليمفاوية.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه تم تفعيل التعريف الجديد لحالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا منذ أمس السبت، وتوزيعه على المستشفيات.

كان آخر تعريف أصدرته الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة لأي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، يوم 8 مارس 2020.