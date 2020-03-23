وزيرة التضامن تعلن زيادة المعاشات السنوية 14% أول يوليو

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بزيادة المعاشات بدءًا من الأول من يوليو المقبل بنسبة 14%.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” على فضائية “ONE”، صرف العلاوات الخمسة إضافة إلى الـ14% مع عدد من المزايا المطروحة ما يمثل حزمة كبيرة على الدولة.

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وأوضحت القباج، أن العلاوات لا تخص المستفيدين من المعاشات وإنما تخص من لم يستفد في فترة من عام 2006 حتى 2015، مؤكدة أن لديهم اجتماعًا طارئا لبحث آلية الصرف، اليوم.

وأشارت إلى أن الوزارة تبحث تقديم الدعم للعمالة غير المنظمة: “إن شاء الله سيتم بحث خطة دعم العمالة غير المنظمة لوقت معين حتى المرور من لأزمة”.