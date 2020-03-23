شابان يختراعان جهازا للحد من انتشار كورونا

Advertisements

توصل مهندسان شابان من أسوان وهما المهندس طه تقي، ومحمود عبدالمنعم، إلى اختراع جهاز تعقيم وتطهير ذاتي دون احتكاك، في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأعلن طه أن الجهاز الجديد يحوي تنكًا لتخزين المواد المطهرة من كحول أو صابون، وطلمبة تدفع المواد المطهرة للأعلى ثم نزول المرتجع بعد غسيل الأيدي إلى تنك آخر لتفريغه أولًا بأول، تعمل بمفتاح كهربائي يشغل بالضغط بالقدم.

Advertisements

والتقى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، المهندسين ووجه بتبني فكرة الاختراع الجديد وتوزيع 4 أجهزة على المواقع الخدمية التي تشهد تواجد كبيرا للناس.

وطالب محافظ أسوان البنوك بإجراء تعقييم وتطهير ماكينات الصراف الآلي، خصوصًا لوحة المفاتيح التي سيتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية.